كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف: الرؤوس النووية الأمريكية الجديدة تهدد العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرؤوس النووية الأمريكية المنخفضة الطاقة الجديدة تمثل تهديدا وتزيد من خطر نشوب صراعات نووية، وبالتالي فهي مصدر قلق كبير.

وأضاف وزير الخارجية أن هذه المبادرات لا تضيف الأمن إلى العالم الحديث.

يذكر أن إدارة الأمن النووي الوطنية الأمريكية أعلنت أن الرؤوس الحربية الجديدة ستدخل الخدمة في البحرية الأمريكية بنهاية العام المالي 2019.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت، في العام الماضي، أنها بدأت بتطوير أسلحة نووية واعدة منخفضة الطاقة. وأكدت وزارة الدفاع أن إنشاء الرؤوس النووية على أساس "W76-1" لا يؤدي إلى زيادة في المخزونات النووية، وبالتالي بما يتفق مع التزامات الولايات المتحدة بموجب اتفاقية عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

الجدير بالذكر أن الرأس النووي "W76-2" تم تطويره على أساس الرأس "W76-1" التي يتم تزويد الغواصات الباليستية الأمريكية "Trident" بها.