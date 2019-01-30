كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يحذر الأمريكيين.. "لا تسافروا إلى فنزويلا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبناء بلاده من السفر إلى فنزويلا.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه على تويتر الأربعاء، مستعرضاً الوضع في فنزويلا : مادورو أبدى استعداده للتفاوض مع المعارضة بعد العقوبات الأميركية، وقطع إيرادات النفط. والمحكمة العليا استهدفت غوايدو. في حين تنتظر البلاد تظاهرات حاشدة اليوم. على الأميركيين الامتناع عن السفر إلى فنزويلا حتى إشعار آخر."

يذكر أن المحكمة العليا في فنزويلا فرضت الثلاثاء حظرا على سفر خوان جوايدو وجمدت حساباته المصرفية رداً منها فيما يبدو على العقوبات النفطية التي فرضتها الولايات المتحدة والمتوقع أن تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الفنزويلي المتداعي بالفعل.

ودعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو إلى تكثيف الضغوط على الرئيس نيكولاس مادورو بالدعوة لاحتجاجات على الصعيد الوطني الأربعاء.

في حين أبدى مادورو ، استعداده الأربعاء للتفاوض مع المعارضة، معلناً تأييده إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.