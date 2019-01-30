كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رصد طائرة استطلاع أمريكية فوق قاعدة حميميم الروسية في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تكف طائرات الاستطلاع الأمريكية عن ترك المجال الجوي للبحر الأبيض المتوسط خصوصا المحيطة بقاعدة حميميم الروسية في مدينة طرطوس السورية.

وذكر موقع "Plane Radar" المتخصص برصد مسار الطائرات أن طائرة استطلاع أمريكية من نوع "بوسيدو بي-8" التابعة للبحرية الأمريكية انطلقت من قاعدة سيغونيلا الجوية الموجودة على جزيرة صقلية الايطالية واتجهت نحو البحر المتوسط واقتربت من الأجواء السورية ورصدت على ارتفاع 4.7 كلم.

وتقوم الولايات المتحدة بطلعات استطلاع متعددة بين الحين والآخر في المنطقة القريبة من الأجواء السورية خصوصا في المنطقة التي تقع في مجال قاعدة حميميم الروسية في طرطوس.

وازداد نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والأمريكية عند الحدود الروسية خصوصا في شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار وكذلك على بحر البلطيق.