جماهير الجيش الملكي تنقل احتجاجها لمقر جامعة الكرة

وقفة احتجاجية جديدة تلك التي نظمتها الفصائل المساندة للجيش الملكي، اليوم الأربعاء، أمام مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالرباط، احتجاجاً على مديرية التحكيم التابعة للجهاز الكروي المحلي.

الفصيلين “بلاك أرمي” والتراس عسكري، رفعوا شعارات ضد مديرية التحكيم التابعة لجامعة الكرة، والأوضاع التي يمر منها للنادي منذ بداية الموسم، بعد أن كانت الوقفات السلمية السابقة أمام مركز تداريب النادي، ومقر القيادة العامة للدرك الملكي.

وتوالت النتائج السلبية داخل قلعة العساكر منذ بداية الموسم الرياضي الجاري، رغم التغييرات التي سجلها الطاقم المشرف على التداريب بالفترة الأخيرة، بدءاً بالإطار الوطني عزيز العامري، ثم خليفته عبد الرزاق خيري، ووصولاً إلى امحمد فاخر، الذي طلب إعفائه بعد ضعوطات تسريب شريط صوتي، يدينه من طرف العميد السابق يوسف القديوي، قبل التعاقد قبل أسبوع تقريباً مع الإسباني كارلوس ألوس، للإشراف على الفريق الأول إلى غاية متم الموسم الرياضي.