بعد غياب طويل.. الشاب مامي يعود رفقة “سولكينغ”

بعد غياب طوبل، يعود المغني الجزائري، الشاب مامي، إلى الساحة الفنية بأغنية مشتركة مع مواطنه “سولكينغ”.
وحضر الفنانان الجزائريان لجديدهما، الذي يرتقب إطلاقه في الأسابيع المقبلة، تحت عنوان “des années”، في فرنسا، قبل نهاية السنة الماضية.
ويرتقب أن يحقق جديد مامي، وسولكينغ” نجاحا كبيرا، خصوصا أن جمهور مامي متعطش لجديده، والسولكينغ يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في المغرب العربي وفرنسا.
وغاب الشاب مامي عن الأنظار لسنوات، قبل أن يعود إلى التواصل مع جمهوره، عبر موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” بحساب أنشأه، في دجنبر الماضي.
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