تركيا توقف 417 مهاجرًا غير شرعي من 8 جنسيات بينهم مغاربة

كشفت السلطات التركية توقيفها، يوم أمس الثلاثاء،417 مهاجرا غير نظامي، في ولاية أدرنة غربي البلاد، ينحدرون من 8 دول بينها المغرب.
وقال الدرك التركي، بحسب وكالة الأناضول للأنباء، إن الموقوفين حاولوا مغادرة تركيا بطرق غير قانونية، وتم ضبطهم عبر عمليات مداهمة في عدة بلدات ومناطق حدودية.
وتشير المعطيات إلى أن المهاجرين يحملون جنسيات دول مختلفة، وهي بالإضافة إلى المغرب، فلسطين، وبنغلاديش، ومصر، والعراق، وأفغانستان، وباكستان، وإيران.
وتم تسليم المهاجرين إلى مديرية دائرة الهجرة في ولاية أدرنة، لاستكمال الاجراءات القانونية في حقهم.
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