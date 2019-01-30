نجاة الرجوي عروس للمرة الثانية

تحتفل الفنانة نجاة الرجوي، الأسبوع المقبل، بحفل زفافها، للمرة الثانية.

وتناقلت تقارير إعلامية أن الرجوي، ستحتفل بعقد قرانها في مدينة الدارالبيضاء، ووجهت الدعوة إلى أصدقائها المقربين، وعائلة العروسين.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن زوج الرجوي بعيد عن الميدان الفني، وتجمعه قرابة عائلية مع ممثلة معروفة.

وكانت الرجوي قد كشفت في برنامج “تولك” على قناة “شدى”، أنها انفصلت عن والد طفلها الوحيد “غالي”.

يذكر أن مسيرة الرجوي الفنية انطلقت منذ مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب “استوديو دوزيم”، لكن شهرتها الكبيرة على المستوى العربي كسبتها بعد مشاركتها في برنامج “ذا فويس”.