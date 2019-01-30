تحتفل الفنانة نجاة الرجوي، الأسبوع المقبل، بحفل زفافها، للمرة الثانية.
وتناقلت تقارير إعلامية أن الرجوي، ستحتفل بعقد قرانها في مدينة الدارالبيضاء، ووجهت الدعوة إلى أصدقائها المقربين، وعائلة العروسين.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن زوج الرجوي بعيد عن الميدان الفني، وتجمعه قرابة عائلية مع ممثلة معروفة.
وكانت الرجوي قد كشفت في برنامج “تولك” على قناة “شدى”، أنها انفصلت عن والد طفلها الوحيد “غالي”.
يذكر أن مسيرة الرجوي الفنية انطلقت منذ مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب “استوديو دوزيم”، لكن شهرتها الكبيرة على المستوى العربي كسبتها بعد مشاركتها في برنامج “ذا فويس”.
كانت هذه تفاصيل خبر نجاة الرجوي عروس للمرة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.