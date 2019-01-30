توقيف شاب هدد فتاة بنشر فيديو تظهر فيه عارية..تعرفت عليه عبر الفايسبوك وأرسلت له الفيديو وصار يبتزها!

ألقت عناصر الأمن في العيون، أمس الثلاثاء، القبض على شاب من مدينة العيون، يهدد، ويبتز فتاة من مدينة بركان، بنشر صور وفيديو لها، وهي عارية، كانت قد أرسلتها إليه، خلال تواصلهما عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وأفاد مصدر أمني أنه في إطار التنسيق، القائم بين مختلف المصالح الأمنية في المملكة، وبناء على شكاية تقدمت بها فتاة إلى المصالح الأمنية في مدينة بركان، كونها تعرفت على شخص عن طريق موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، على أساس أنه فتاة من خلال اسمه المستعار، حيث قامت بأخذ مقطع فيديو لنفسها، وهي عارية، وأرسلته إليه.

وأكدت الفتاة في شكايتها أن الشاب المعني شرع في ابتزازها، وتهديدها بالتشهير عن طريق نشر الفيديو عبر الأنترنيت.

وقامت المصالح الأمنية بتكثيف أبحاثها، وتحرياتها، وإجراء خبرات تقنية ليتبين أن المشتبه فيه يقيم في مدينة العيون، كما قامت الفرقة المختصة بالجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في ولاية أمن العيون بإعداد كمين للمعني لتتمكن من إيقافه.

وحسب المصدر ذاته، تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، والتقديم أمام النيابة العامة المختصة.