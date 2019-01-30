عبد الأحد فاسي فهري: 2,2 في المائة من سكان المغرب يقطنون في 32 مدينة عتيقة

في ظل تنامي الخطر الذي يهدد ساكنة المباني الآيلة للسقوط، قدمت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، معطيات حول واقع المدن العتيقة، وأوضح تقرير للوزارة أن 2,2 في المائة من سكان المغرب يقطنون في 32 مدينة عتيقة.

وأوضح عبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات المحلية والإسكان وسياسة المدينة، في مجلس النواب، أن 32 مدينة تضم 750 ألف نسمة.

وأشار الوزير، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلى أن المدن العتيقة تضم 250 ألف بناية و20 ألف مرفق عمومي.

وتفيد معطيات الوزارة بأنه على مستوى التخطيط، تم حتى متم الشهر المضي، تغطية 14 مدينة عتيقة من أصل 32 بتصاميم التهيئة، ورد الاعتبار مصادق عليها.

كما تم، حتى متم الشهر الماضي، أيضا، إنجاز 12 ميثاقا معماريا، ومشهديا، بنسبة تغطية بلغت 38 في المائة.

وكشف الوزير عن عزم الحكومة إحداث وكالة وطنية للتجديد الحضري، وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

وأضاف عبد الأحد فاسي فهري أن الوزارة ستعمل على إعداد استراتيجية وطنية للمحافظة، ورد الاعتبار للمدن العتيقة، وإعادة النظر في كيفية إعداد تصاميم التهيئة ورد الاعتبار.