أغنية “المتنبي” لـ”ديزي دروس” تختفي من “يوتيوب” – صورة

حذفت إدارة موقع “يوتيوب”، أخيرا، أغنية “ديزي دروس” الأخيرة “المتنبي”، بسبب حقوق ملكية اللحن، التي تملكها شركة “سوني” العالمية.

ويرجح أن شركة “سوني” قامت بالتبليغ عن أغنية “ديزي دروس”، “المتنبي”، لأنها اعتمدت اللحن نفسه في أغنية “Mafia music” للرابور الأمريكي الشهير “ريك روس”، من دون الحصول على الترخيص اللازم.

ويأتي حذف أغنية “المتنبي”، بعدما تجاوز عدد مشاهداتها 14 مليون مشاهدة في ظرف 3 أسابيع على إصدارها.

وسبق أن حذفت إدارة “يوتيوب” الأغنية نفسها بسبب تعرضها لحملة تبليغات، قبل أن يتواصل “ديزي دروس” مع الإدارة، وتسوية الوضع.