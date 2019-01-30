“نوفوتيل”.. افتتاح وحدة فندقية جديدة في المحمدية مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة – فيديو

افتتحت، مساء أمس الثلاثاء، وحدة فندقية تابعت لمجموعة “نوفوتيل”، في مدينة المحمدية، بحضور محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

وبلغت التكلفة الإجمالية لتشييد الوحدة الفندقية، التي تتكون من 114 غرفة، ما يناهز 140 مليون درهم.

وكشف طارق المفضل، المسؤول عن المجموعة العقارية “المفضل”، التي أشرفت على تشييد الفندق، أن هذه الوحدة تتضمن مرافق، وغرف خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب غرف عائلية، لتغني زوار مدينة الزهور عن اللجوء إلى شقق للكراء.

وأضاف المتحدث نفسه أن الفندق يأتي لتعزيز التنمية في مدينة المحمدية، عبر المساهمة في جلب سياح مغاربة، وأجانب.

ويوفر الفندق الجديد حوالي 100 فرصة شغل للشباب المشتغل في قطاع السياحة والفندقة.