عرض برتغالي لإنقاذ تنافسية المغربي بولهرود ومالقا مستعد لإعارته

بعد حوالي 6 أشهر على توقيعه رسمياً في كشوفات نادي مالقا الإسباني، أبدت أندية من الدوري البرتغال الممتاز اهتمامها بخدمات الدولي المغربي، بدر بولهرود، خلال أخر أيام الميركاتو الشتوي الجاري.
تقارير إعلامية إسبانية نقلت الخبر خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى وجود مفاوضات متقدمة بين إدارة مالقا وأندية برتغالية، تمهيداً لإمكانية رحيل اللاعب المغربي في عقد إعارة إلى نهاية الموسم الرياضي، بعد مشاركاته المعدودة مع الفريق الأندلسي، منذ التحاقه بالمجموعة، قادما من الفتح الرياضي.
وكان الفريق الإسباني قد توصل إلى اتفاق مع نظيره الفتح الرياضي، للاستفادة من خدمات بولهرود بـ 600 ألف أورو، قيمة الصفقة، مقابل توقيع اللاعب لعقد سيمتد إلى ثلاثة مواسم، كما أكد المصدر ذاته؟
وتابع المدير الرياضي، لنادي ملقا، خوسي لويس بيريز كامينيرو، والمدرب خوان رامون مونيز،تحركات بولهرود الذي يشغل مركز لاعب ارتكاز، قبل حسم الصفقة في الميركاتو الصيفي المنصرم.
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