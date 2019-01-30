“OPPO” توسع حضورها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بافتتاح مقر إقليمي جديد

افتتحت شركة الهواتف الذكية “أوبو OPPO” مقرها الإقليمي الثاني في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح إمارة دبي بذلك مركزاً رسمياً لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية النمو العالمية، التي تتبعها الشركة.

وسيكون المقر الجديد قاعدة لجميع المبيعات، وعمليات التوزيع، والتسويق في منطقة الشرق الأوسط لشركة “OPPO”، ونقطة انطلاق نحو تعزيز شراكاتها التقنية مع الجهات الأخرى في القطاعين العام والخاص. وسيشرف المقر أيضاً على جهود التوسع المتواصلة في الشرق الأوسط ، حيث تعمل الشركة حالياً على تقييم إمكانات دخولها أسواقاً جديدة على غرار المملكة العربية السعودية عام 2019.

واستبقت “أوبو” هذه الخطوة بإعلانها عن خطتها لإطلاق سلسلة “R17” في المملكة العربية السعودية، في وقت سابق من هذا الشهر، وستكون هذه هي المرة الأولى، التي تطلق فيها “OPPO” أحد أجهزتها من سلسلة “R”، التي تندرج ضمن الفئة المتوسطة إلى الفئة العالية في المنطقة. كما يعتبر الافتتاح جزءاً من استراتيجية النمو العالمي لـ”OPPO”.

يذكر أن “OPPO” شهدت نمواً سريعاً خلال العام الماضي، حيث أن أكثر من 200 مليون شخص باتوا يستخدمون هواتفها الذكية، لترتقي بذلك إلى مصاف أفضل خمس علامات تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم، بحسب تقارير مؤسسة البيانات العالمية (آي دي سي).

ووسّعت “OPPO” نشاطها التجاري في عالم الهواتف الذكية في 30 دولة ومنطقة لتغطي آسيا، وأوقيانوسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، وأوربا، مقدمةً منتجاتها، وخدماتها لأكثر من 400 ألف نقطة بيع.

وكانت الشركة قد شرعت بداية بتقديم منتجاتها في أسواق مختارة في منطقة الشرق الأوسط عام 2015، وأسست فيما بعد مكتباً لمبيعاتها الإقليمية في العاصمة المصرية القاهرة في عام 2016. يذكر أن OPPO تصنف من ضمن أكثر ثلاث علامات تجارية للهواتف الذكية في مصر، بالإضافة إلى انتشارها الواسع بين فئة الشباب هناك.

وعلى مدار العام الماضي، بدأت “OPPO” بتعديل خط إنتاجها في المنطقة، بما في ذلك إطلاق هاتفها الذكي الرائد “OPPO Find X” في دولة الإمارات العربية المتحدة، في شهر شتنبر 2018. وتعتزم الشركة مواصلة تقديم سلسلة منتجاتها من الهواتف الذكية الاستثنائية بما يتناسب مع أذواق الشباب في المنطقة.