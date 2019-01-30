مصرع عامل سقط من علو في الخضيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل يبلغ من العمر 44 عاما، مصرعه إثر سقوطه من علو 11 طابقا خلال عمله بورشة بناء في الخضيرة، اليوم الأربعاء.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، والذي لم يكن أمامه سوى إقرار وفاة العامل متأثرا بجروحه الخطيرة بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادثة إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

ولم تتضح بعد هوية الضحية.

يذكر أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.