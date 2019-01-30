الخليل: قتيل في تصادم شاحنة فلسطينية بمركبتين إسرائيليتين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي إسرائيلي مصرعه، اليوم الأربعاء، وأصيب اثنان، إسرائيلي وفلسطيني، آخران في حادث طرق نجم عن تصادم شاحنة تحمل لوحة فلسطينية مع مركبتين خصوصيتين تحملان لوحتين إسرائيليتين.

وجاء أن الحادث قد وقع على شارع "60" قرب قرية السموع جنوب الخليل.

وعلم أن المصابين، وهما في العقد الخامس من العمر، قد أصيبا بصورة متوسطة وطفيفة، ونقلا إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

وبحسب طواقم الإسعاف التابعة للجيش الإسرائيلي فإن شابا في العشرينات من العمر، لم تتضح هويته بعد، قد علق على مقعد السائق في مركبة خصوصية وهو فاقد للوعي. وعملت الطواقم على تخليصه وتقديم الإسعافات الأولية له، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته الخطيرة.

كما أصيب بصورة متوسطة سائق المركبة الخصوصية الثانية، ونقل بحالة مستقرة إلى مستشفى "سوروكا". أما سائق الشاحنة، هو فلسطيني، فقد اصيب بصورة طفيفة، ونقل إلى المستشفى.

ووصلت قوات من الشرطة إلى مكان الحادث، وأغلق الشارع في الاتجاهين، وباشرت التحقيق في ملابساته.