السعودية: مصرع 12 شخصا وإصابة 170 جراء السيول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الدفاع المدني السعودي، اليوم الأربعاء، إن 12 شخصا لقوا مصارعهم، وأصيب أكثر من 170 آخرين، وذلك نتيجة للسيول التي نجمت عن الأمطار الغزيرة التي هطلت شمال غربي السعودية.

وقال الدفاع المدني، اليوم، إن 10 أشخاص لقوا مصارعهم في منطقة تبوك، وواحد في المدينة المنورة، وآخر في منطقة الحدود الشمالية.

لو يذكر الدفاع المدني أسباب الوفيات.

وتقول قوات الدفاع المدني إنها أنقذت 271 شخصا على مدار الأيام الأربعة الماضية، معظمهم في منطقة الجوف المحاذية للأردن.

كما جرى إنقاذ كثيرين في مكة المكرمة وتبوك ومنطقة الحدود الشمالية.

وكانت قد غمرت الأمطار الغزيرة الوديان الصحراوية وأجبرت المدارس على الإغلاق.

ونشر موقع "عرب نيوز" السعودي الناطق باللغة الإنجليزية تسجيلا مصورا للمياه تغمر أحد شوارع المدينة المنورة.