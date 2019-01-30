مدرب دبورية: نسعى لمواصلة الانتصارات وتحقيق الصعود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق النادي الرياضي دبورية فوزا ثمينا في مباراته الأخيرة أمام أبناء الفريديس بنتيجة هدفين مقابل هدف، أمس الثلاثاء، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "ب".

ويتصدر الفريق من دبورية لائحة ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة وهو يبتعد بفارق 5 نقاط عن أقرب مطارديه.

وبهذا الصدد، قال مدرب النادي الرياضي دبورية، حنا فرهود، في حديث لـ"عرب 48"، إن "الروح الرياضية بين فريقنا وفريق الفريديس هي من فازت في المباراة، ونحن نكن الاحترام لجماهير الفريديس على تقبلها الخسارة وهذا غير مفهوم ضمنا، ونحن نتمنى لهم الصعود إلى مستوى الدرجة الأولى".

وأضاف أننا "أثبتنا خلال مباراة الأمس جدارتنا للصعود إلى الدرجة الأولى، وبدون شك حققنا فوزا مستحقا خصوصًا بعدما استعدينا للمباراة بالشكل المطلوب وقام اللاعبون بترجمة التعليمات اللازمة على أرضية الملعب رغم أن المباراة لم تكن سهلة".

وتابع أن "الفوز كان مهما بالنسبة لنا من أجل تعزيز الصدارة والابتعاد عن الفرق المنافسة لنا في قمة اللائحة، وبالتالي تقدمنا خطوة ممتازة نحو تحقيق هدفنا بالصعود رغم أن الدوري لم ينته بعد، ونحن مطالبون بالاستمرارية حتى حصد بطاقة الصعود".

وأشار إلى أنه "سنتعامل مع المباريات المتبقية وكأن كل منها بمثابة نهائي كأس، وكل فوز مهم بالنسبة لنا وسيساهم في اقترابنا من الدرجة الأولى".

وأردف أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام هبوعيل دالية الكرمل، بحيث تنتظرنا مباراة صعبة وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا من أجل حصد النقاط الثلاث".

وختم فرهود بالقول إن "جماهير دبورية كانت متعطشة لتخطي مباراة الفريديس، وقد تنفسوا الصعداء بعد تحقيق الفوز وأنا أشكرهم على كل ما يقدمونه من دعم للفريق وأدعوهم للحضور بأعداد كبيرة للمباريات المتبقية وكلنا أمل أن نحقق حلمهم في نهاية المطاف".