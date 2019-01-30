إخلاء مجلس طرعان المحلي بعد العثور على قنبلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فوجئ عدد من أهالي قرية طرعان بوجود قنبلة وضعت عند مدخل بناية المجلس المحلي بعد ظهر اليوم، الأربعاء.

وقام خبير المتفجرات بتفكيك القنبلة بعد أن تم إخلاء الموظفين من مكاتب المجلس المحلي والمواطنين من المكان.

وقام رئيس المجلس المحلي، مازن عدوي، بإعلان الإضراب، اليوم وغدا، في المجلس وتنظيم مظاهرة ضد العنف يوم الجمعة، بعد صلاة الظهر.

واستنكر مجلس طرعان المحلي بشدة، وضع قنبلة بين بناية المجلس، بالقرب من قسم الهندسة.

وذكر المجلس المحلي أنه ينظر إلى هذا الأمر ببالغ الخطورة، ويرى به تجاوزا لجميع الخطوط الحمراء، خاصة بعد تعرض المجلس لإطلاق رصاص وكذلك سيارات موظفي المجلس، وانتهاك للأملاك والمباني العامة واعتداءات شملت أعمال تخريب خلفت أضرارا جسيمة.

وأضاف أنه "بحمد الله ولطفه القنبلة لم تنفجر قبل اكتشافها، ونحمد الله أولا على سلامة الجميع، ونناشد أصحاب الضمائر الحية والجميع من كافة العائلات والجهات والانتماءات، فطرعان عائلة واحدة كبيرة، إلى وقفة رجل واحد وشجب واستنكار هذه الأعمال، قبل وقوع كارثة".

وختم مجلس طرعان المحلي بيانه بالقول: "نحن مستمرون في مسيرة العمران والتطوير ولن نسمح لمثل هذه الأعمال أن تزعزع أمن وسلامة المواطنين، وعلينا جميعا التكاتف لنحافظ على طرعان آمنة وسالمة ونضع حدا لهذه الأعمال".

تفكيك القنبلة في محلس طرعان المحلي

وقال رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، إنه "حتى لو هاجمونا بالمجنزرات والطائرات والمدافع سنبقى صامدين في المجلس المحلي، بلطف من الله لم تقع إصابات هذه المرة، لكن إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ هذه الأعمال لن تثنينا عن الاستمرار في خدمة أهالي طرعان، وأنا سأبقى هنا بإذن الله لسنين طوال وليس ليوم أو يومين، من يريد تغيير نتائج الانتخابات ليفعل ذلك في صندوق الاقتراع، كفى لهذه الأعمال ويجب أن تتوقف بعد إطلاق الرصاص والاعتداءات على ممتلكات المجلس وعلى الموظفين. أطلب من الجميع المشاركة يوم الجمعة في الوقفات الاحتجاجية أمام المساجد لنقول جميعا لا للعنف".