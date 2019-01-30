شكرا لقرائتكم خبر عن بالرصاص.. قوات صهيونية تقتل فتاةً فلسطينية في شارع بالقدس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

استشهدت اليوم، فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز الزعيّم شرق القدس المحتلة.

ونقلت مصادر فلسطينية عن مصادر عبرية زعمها، أنّ جنود الاحتلال اشتبهوا بالفتاة، أنها حاولت تنفيذ عملية طعن على حاجز الزعيّم عند مدخل مدينة القدس الشرقي على الطريق المؤدية إلى مستوطنة “معاليه أدوميم” شرقًا .

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن جنود الاحتلال منعوا طواقمه الطبية من الوصول إلى الفتاة بغية تقديم الإسعاف الأولي لها ونقلها للمشفى للعلاج، فيما أعلنت وزارة الصحة استشهاد الفتاة لاحقًا.

وأفاد شهود عيان لوسائل الإعلام، أنهم سمعوا صوت إطلاق نار بالقرب من حاجز الزعيم، المقام على مدخل مدينة القدس الشرقي على الطريق المؤدية إلى مستوطنة “معاليه أدوميم” شرقًا.

وذكرت مصادر الاحتلال أنّ أيًّا من الجنود لم يصب نتيجة للحادث، فيما لم تُعرف هوية الفتاة حتى اللحظة.

وتتخذ قوات الاحتلال أسلوب إطلاق النار بشكل مباشر من نقطة قريبة منذ عام 2015، بزعم محاولة الطعن أو غيره، مما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء بينهم أطفال وفتيات.