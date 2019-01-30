الداخلية الألمانية: المعتقلون العراقيون الثلاثة خططوا لصنع قنبلة وأجروا اختبارات عليها

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الأربعاء، أن العراقيين الثلاثة الذين اعتقلتهم السلطات الألمانية مؤخراً، خططوا لصنع قنبلة وأجروا اختبارات عليها.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، وفقا لقناة "العربية الحدث"، إن "المعتقلين العراقيين الثلاثة خططوا لصنع قنبلة وأجروا اختبارات عليها".

وكانت وسائل إعلام أفادت، اليوم الأربعاء، بأن السلطات الأمنية بولاية شليسفيج هولشتاين الألمانية ألقت القبض على ثلاثة عراقيين بتهمة "الإرهاب".

