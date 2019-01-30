أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الأربعاء، أن العراقيين الثلاثة الذين اعتقلتهم السلطات الألمانية مؤخراً، خططوا لصنع قنبلة وأجروا اختبارات عليها.
وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، وفقا لقناة "العربية الحدث"، إن "المعتقلين العراقيين الثلاثة خططوا لصنع قنبلة وأجروا اختبارات عليها".
وكانت وسائل إعلام أفادت، اليوم الأربعاء، بأن السلطات الأمنية بولاية شليسفيج هولشتاين الألمانية ألقت القبض على ثلاثة عراقيين بتهمة "الإرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية الألمانية: المعتقلون العراقيون الثلاثة خططوا لصنع قنبلة وأجروا اختبارات عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.