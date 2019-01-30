مقتل طالب يمني في قصف حوثي استهدف مدرسة بريف "تعز"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل طالب وأصيبت طالبة، الأربعاء، في قصف مدفعي لمليشيا الحوثي الانقلابية استهدف إحدى مدارس قرى مديرية الصلو جنوب شرق محافظة تعز اليمنية.

وقال مصدر محلي لـ"العين الإخبارية" إن قذيفة مدفعية أطلقتها المليشيا الانقلابية من مواقع تمركزها في مديرية خدير، سقطت على مدرسة مؤقتة في القرية.

وأضاف المصدر أن القذيفة أسفرت عن مقتل الطالب أحمد عبدالغفور الحميدي 13 عاما، وإصابة طالبة (18 عاما).

من ناحية أخرى قال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية" إن مليشيا الحوثي تشن، ظهر الأربعاء، قصفا مكثفا بمضادات الطيران على الأحياء السكنية في الروضة وعصيفرة وحي عمار بن ياسر، وسط مدينة تعز، وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع للمكان.