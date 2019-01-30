الان تتابع ميليشيات الحوثي تعطل مرور فريق أممي للمساعدات الإنسانية في الحديدة منذ أمس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات أكدت مصادر، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تعطل مرور فريق أممي للمساعدات الإنسانية في الحديدة منذ أمس.

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