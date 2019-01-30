الان تتابع ترامب يحذر الأمريكيين من السفر إلى فنزويلا حتى إشعار آخر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مواطنيه، من السفر إلى فنزويلا، في الوقت الحالي، وحتى إشعار آخر.
وكتب ترامب تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: “مادورو مستعد للتفاوض مع المعارضة في فنزويلا عقب العقوبات الأمريكيه وقطع عائدات النفط. وتستهدف المحكمة العليا الفنزويلية جوايدو. الاحتجاجات الضخمة متوقعه اليوم، يجب علي الأميركيين عدم السفر إلى فنزويلا حتى اشعار آخر”.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يحذر الأمريكيين من السفر إلى فنزويلا حتى إشعار آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.