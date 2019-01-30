شكرا لقرائتكم خبر عن غرق ما لا يقل عن 28 مهاجرًا جراء انقلاب قاربين قرب جيبوبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (نيروبي)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم (الأربعاء)، غرق ما لا يقل عن 28 مهاجرًا جراء انقلاب قاربين قرابة سواحل جيبوتي.

وقال المتحدث باسم المنظمة جويل ميلمان: "نؤكد انتشال 28 جثة، وإنقاذ شخصين".

وأضاف "نتوقع أن تكون حصيلة الضحايا أعلى بكثير"، ووفقًا للمنظمة، فإن القاربين كانا يقلان أكثر من 130 مهاجرًا عندما انقلبا أمس، قبالة سواحل جودوريا شمال شرق البلاد.

وأشار ميلمان إلى أنه من المحتمل أن يكون معظم من كانوا على القاربين من إثيوبيا.

وأوضحت المنظمة أن جيبوتي تحولت إلى مسار رئيسي للهجرة، حيث يستخدمها الآلاف من المهاجرين غير النظاميين كدولة مقصد.