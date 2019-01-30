شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: إصدار مذكرات توقيف بحق عشرات الطيارين العسكريين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (أنقرة)

أوقفت السلطات التركية اليوم (الأربعاء) 63 شخصا معظمهم من الطيارين العسكريين، للاشتباه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب التي وقعت في 2016، بحسب النيابة العامة في أنقرة.

ويأتي ذلك ضمن تحقيقات يجريها المدعي العام في «منظمة فتح الله» (فيتو) بحسب التسمية التي تطلقها السلطات على مجموعة فتح الله غولن المقيم في المنفى الذي تتهمه تركيا بالوقوف خلف محاولة الانقلاب، فيما ينفي ذلك بشدة.

وبين الـ63 المشتبه بهم 46 طيار مروحية في الخدمة العسكرية الفعلية وطياران سابقان، والـ15 الباقون مدنيون يعملون لحركة غولن.

وتم توقيف عشرات آلاف الأشخاص في حملة قمع أعقبت محاولة الانقلاب فيما تمت إقالة أو تعليق عمل أكثر من 140 ألفا.

وفي الأسابيع الماضية تضاعف عدد المداهمات وسط تقارير عن اعتقالات شبه يومية في أنحاء تركيا.