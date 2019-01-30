استشهاد فلسطينية برصاص القوات الإسرائيلية قرب حاجز شرق القدس

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جدة - خالد شويل - واس (القدس المحتلة) استشهدت اليوم (الأربعاء)، فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز الزعيّم شرق القدس المحتلة. استشهدت اليوم (الأربعاء)، فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز الزعيّم شرق القدس المحتلة. ونقلت مصادر فلسطينية عن مصادر إسرائيلية زعمها، أنّ جنود الاحتلال اشتبهوا بالفتاة، أنها حاولت تنفيذ عملية طعن على حاجز الزعيّم عند مدخل مدينة القدس الشرقي على الطريق المؤدية إلى مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقًا.



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