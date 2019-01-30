شكرا لقرائتكم خبر عن روحاني يعترف بأصعب أزمة اقتصادية في 40 عاماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (جنيف)

دفعت العقوبات الأمريكية إلى اعتراف الرئيس الإيراني حسن روحاني بمواجهة بلاده أصعب وضع اقتصادي منذ 40 عاما.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لروحاني قوله اليوم (الأربعاء): «اليوم تواجه البلاد أكبر ضغط وأزمة اقتصادية منذ 40 عاما».

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العام الماضي من اتفاق نووي دولي مبرم مع إيران وأعاد فرض العقوبات عليها.

وينظم العمال ومنهم سائقو الشاحنات والمزارعون والتجار احتجاجات متفرقة على الصعوبات الاقتصادية ما أدى في بعض الأحيان إلى مواجهات مع قوات الأمن.

وتذبذبت قيمة الريال الإيراني في الأشهر الأخيرة، ما جعل من الصعب على المواطن العادي تلبية حاجاته.