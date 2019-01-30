أ ش أ

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة منطقة بحرية قبالة سواحل تايوان، بعد ظهر اليوم/ الأربعاء “بتوقيت بكين”.

وذكر المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل، أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 20 كيلومتراً، قبالة سواحل محافظة هوالين في تايوان، فيما لم ترد أنباء على الفور، حول وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب تايوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.