قتلى بينهم أفراد شرطة في هجومين منفصلين بالعراق

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قتل عنصر في الشرطة الاتحادية العراقية و3 مدنيين آخرين، في هجومين منفصلين بالعاصمة بغداد ومحافظة كركوك، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

رجح النقيب حاتم الجابري، في العاصمة بغداد، أن يكون المهاجمون من مسلحي داعش، وأضاف أن المسلحين لاذوا بالفرار قبل وصول قوات الأمن التي نقلت جثامين القتلى إلى دائرة الطب العدلي، وبدأت حملة تفتيش في المنطقة.

وفي شرطة كركوك، أوضح النقيب حامد العبيدي، أن مسلحين من تنظيم داعش هاجموا بنيران أسلحتهم الرشاشة، حاجزاً أمنياً للشرطة الاتحادية في أطراف قضاء “الدبس” شمال غربي محافظة كركوك؛ ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الشرطة.

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