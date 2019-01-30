وزير خارجية ألمانيا: اتفاق بريكست هو "الحل الأفضل والوحيد"

اسماء السيد - برلين: قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأربعاء إن اتفاق بريكست الذي وقعته رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي هو "الحل الأفضل والوحيد" من أجل انسحاب منظم، مشدداً على أن التكتل لن يترك إيرلندا معزولة.

وقال ماس في تصريح لمجموعة "فانكي" الاعلامية بعدما قرر النواب البريطانيون أن تعيد ماي التفاوض بشأن الاتفاق، "موقفنا واضح: اتفاق الانسحاب هو الحل الافضل والوحيد للخروج بشكل منظم".

وصوت النواب البريطانيون مساء الثلاثاء على تعديل على اتفاق بريكست وخصوصا بند يهدف إلى تجنب العودة إلى حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.

وقال ماس إنه من غير الواضح بعد ما الذي تريد الحكومة البريطانية تعديله.

وأضاف "يتعين عليها أن تقول بسرعة ما الذي تريده لأن الوقت ينفد".

غير أنه شدد على أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يدعمان إيرلندا بقوة في هذا الخصوص قائلا "لن نسمح بأن تكون إيرلندا معزولة في هذه المسألة".

ويعتقد المتشددون من حزب المحافظين بزعامة ماي إن "شبكة الأمان" (باكستوب) الهادفة لإبقاء الحدود مفتوحة مع إيرلندا، يمكن أن تؤدي إلى بقاء بريطانيا مقيدة إلى ما لا نهاية بقواعد التجارة للاتحاد الأوروبي.

ويدعو التعديل إلى استبدال "شبكة الأمان" بـ"ترتيبات بديلة لتجنب حدود فعلية"، وفق عبارة غير واضحة لا تضع ماي على أي مسار محدد.