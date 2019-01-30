فيديو.. تحذير شديد اللهجة من مادورو لدونالد ترامب

كتبت فاطمة شوقى
حذر الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، نظيره الأمريكى دونالد ترامب من التدخل فى شأن فنزويلا ومن إثارة الفوضى فى البلد الكاريبى، ووجه له رسالة باللغة الإنجليزية "ارفع يدك عن فنزويلا".
وبحسب صحيفة "الاونيبرسال" الفنزويلية، فأنها ليست المرة الأولى التى يخاطب فيها الرئيس الفنزويلى بهذه الطريقة التحذيرية إلا أن هذه المرة تحدث بلغة نظيره باللغة الإنجليزية.
وقال مادورو "دونالد ترامب، مع فنزويلا لا تتدخل! ارفع يدك عن فنزويلا! دونالد ترامب ارفع يدك عن فنزويلا!"
ومع تحذيره، خرج رئيس دولة أمريكا اللاتينية من الإجراءات...
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