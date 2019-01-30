إخماد حريق داخل شقة سكنية في المنية- طرابلس وآخر شب بأعشاب يابسة في كفيفان

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل شقة تقع في الطبقة الأرضية من مبنى سكني في ​المنية​ - ​طرابلس​"، موضحةً أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في ​كفيفان​ - ​البترون​".