الصراف بمأدبة عشاء في نادي الضباط: لبنان لا ينوي الاعتداء على احد

أقام الوزير يعقوب الصراف حفل استقبال تلاه مأدبة عشاء في نادي الضباط في اليرزة في حضور عدد من السفراء المعتمدين في بيروت وقائد اليونيفيل في لبنان ستيفانو ديل كول. وألقى الصراف كلمة توجه فيها إلى الحضور مؤكدا التنسيق القائم بين الجيش اللبناني واليونيفيل لافتاً الى ان لبنان لا ينوي الاعتداء على احد.
كما شكر الصراف للولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وايطاليا واسبانيا دعمهم ووقوفهم الدائم الى جانب الجيش اللبناني.
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