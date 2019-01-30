الصراف بمأدبة عشاء في نادي الضباط: لبنان لا ينوي الاعتداء على احد

أقام الوزير ​يعقوب الصراف​ حفل استقبال تلاه مأدبة عشاء في نادي الضباط في ​اليرزة​ في حضور عدد من السفراء المعتمدين في بيروت وقائد ​اليونيفيل​ في لبنان ستيفانو ديل كول. وألقى الصراف كلمة توجه فيها إلى الحضور مؤكدا التنسيق القائم بين ​الجيش اللبناني​ واليونيفيل لافتاً الى ان لبنان لا ينوي الاعتداء على احد.

كما شكر الصراف للولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وايطاليا واسبانيا دعمهم ووقوفهم الدائم الى جانب الجيش اللبناني.