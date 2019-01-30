زياد أسود: علاء الخواجة يؤلف والحريري يغلف

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "علاء الخواجة يؤلف ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ يغلف".

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