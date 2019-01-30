قوى الامن: فتح طريق الاوزاعي - المسلك الشرقي من دوار السمكة نحو بيروت بشكل جزئي

أفادت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ بأنه "الحاقاً لبلاغنا المتعلق بحصول انخساف للمُعبّد على المسلك الشرقي ل​طريق الاوزاعي​ امام المدرسة الرسمية، ادى الى احداث حفرة عميقة بقطر /3/ أمتار تقريبا وقد جرى فتح طريق الاوزاعي / المسلك الشرقي من دوار السمكة نحو ​بيروت​ بشكل جزئي على مسربين، مع العلم ان الاعمال مستمرة على جانب الطريق في المحلة دون منع مرور السير".

وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".