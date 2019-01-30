عربيد: نأمل ان تنطلق الحيوية  في المجلس الاقتصادي الاجتماعي مع تشكيل الحكومة

أمل رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد أن " تنطلق الحيوية في المجلس الاقتصادي والإجتماعي مع تشكيل الحكومة ونأمل ايضا ان تطلب الحكومة المقبلة برأي المجلس في العديد من القضايا".
وفي تصريح له خلال استقباله وفدا من كتلة اللقاء الديمقراطي أكد عربيد أنه "كفانا فرقة والمطلوب في المرحلة المقبلة ان نذهب الى الاصلاح وامامنا محطات عديدة خصوصا في ظل مؤتمر سيدر ومندرجاته"، آملا أن " تكون المرحلة المقبلة مرحلة انتاج وثقة والشعب اللبناني يستحق ان يعيش ببحبوحة".
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