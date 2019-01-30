عربيد: نأمل ان تنطلق الحيوية  في المجلس الاقتصادي الاجتماعي مع تشكيل الحكومة

أمل رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي ​شارل عربيد​ أن " تنطلق الحيوية في المجلس الاقتصادي والإجتماعي مع تشكيل ​الحكومة​ ونأمل ايضا ان تطلب الحكومة المقبلة برأي المجلس في العديد من القضايا".

وفي تصريح له خلال استقباله وفدا من ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ أكد عربيد أنه "كفانا فرقة والمطلوب في المرحلة المقبلة ان نذهب الى الاصلاح وامامنا محطات عديدة خصوصا في ظل ​مؤتمر سيدر​ ومندرجاته"، آملا أن " تكون المرحلة المقبلة مرحلة انتاج وثقة و​الشعب اللبناني​ يستحق ان يعيش ببحبوحة".