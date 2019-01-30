رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة جالت في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بمواكبة أمنية

جالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة رئيسة هيئة الأركان اللواء كريستين لوند في محور مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بمواكبة من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، وراقبت بالمنظار المواقع العسكرية الإسرائيلية في داخل مزارع شبعا المحتلة. وكانت لوند دخلت الأراضي اللبنانية عبر بوابة الناقورة قادمة من فلسطين المحتلة.

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