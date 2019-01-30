أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ في تصريح له بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب أن "الامور حكوميا تسير على السكة الصحيحة كما في المرات الثلاث السابقة"، مشيرا الى أن "اليوم هناك حركة سياسية في ​بيت الوسط​".

كانت هذه تفاصيل خبر الان عون بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس: الامور حكوميا على السكة الصحيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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