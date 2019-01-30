حماده استقبل سفير الأرجنتين والمجلس اللبناني للسيدات القياديات

استقبل وزير التربية في ​حكومة​ تصريف الاعمال مروان حمادة سفير ​الأرجنتين​ موريسيو آليس وتناول البحث تعزيز العلاقات الثنائية خصوصا في مجالات التربية والثقافة والتبادل الجامعي.

ثم إجتمع مع وفد من ​لجنة التربية​ في المجلس اللبناني للسيدات القياديات برئاسة مديحة رسلان وتناول البحث إطلاق مشروع "صوت الشباب القيادي" الذي يهدف إلى تنمية المهارات لدى تلاميذ ​المدارس الرسمية​ وتدريبهم على فن المناظرات من خلال دورات تشمل تلامذة الصف الثاني الثانوي وذلك كمنطلق للمشاركة في مناظرات عالمية مستندة إلى إجراء البحث حول موضوع المناظرة والإعتياد على المناقشة، على أن تقام في نهاية التدريبات عروض تتخللها مناظرات بوجود محكمين متخصصين".

ورحب حماده بفكرة اللجنة "لما تتضمنه من تعميق للثقافة وتعزيز للبحث والمواجهة والمناقشة والإقناع، وبالتالي تعميق أصول الحوار بين الشباب حول مواضيع أساسية تهمهم"، مشدداً على "إفادة أكبر عدد ممكن من تلامذة المدارس الرسمية في المناطق كافة عبر توسيع المبادرة"، مشيرا الى الطاقات الكامنة لدى ​الشباب اللبناني​".

والتقى حماده رئيس ​كاريتاس لبنان​ الأب ​مارون كرم​، في حضور المدير العام للتربية ​فادي يرق​ ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، وتم البحث في ملف الإحتياجات الخاصة واستمرار التعاون بين الوزارة وكاريتاس لبنان بصورة وثيقة، وذلك عبر توسيع إطار النشاطات المشتركة وإعداد المنهج المخصص للتلامذة ذوي الصعوبات والإحتياجات الخاصة، وكذلك في موضوع الإمتحانات، كما شمل البحث تشجيع التلامذة على التضامن والمشاركة والمسؤولية الإجتماعية وذلك في إطار حملة المشاركة الثانوية التي تتم في فترة ​الصوم​.