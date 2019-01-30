الفرزلي: الأمور الحكومية إلى خواتيمها وكما يقول بري "ما تقول فول تيصير بالمكيول"

أوضح نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، في تصريح بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي في عين التينة، أنّه "تمّ الأخذ بالاعتبار كلّ الإحتمالات في حال شُكّلت الحكومة أو لم تُشكل، وما تقتضيه المصلحة العامّة"، لافتًا إلى أنّ "رئيس المجلس نبيه بري سيتّخذ الموقف المناسب بما تقتضيه المصلحة العامة".
وركّز على أنّ "الأمور الحكومية ان شاء الله متّجهة إلى خواتيمها، وبري متفائل لكنّنا باقون على عبارته "ما تقول فول تيصير بالمكيول".
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