الفرزلي: الأمور الحكومية إلى خواتيمها وكما يقول بري "ما تقول فول تيصير بالمكيول"

أوضح نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​، في تصريح بعد اجتماع هيئة مكتب ​المجلس النيابي​ في ​عين التينة​، أنّه "تمّ الأخذ بالاعتبار كلّ الإحتمالات في حال شُكّلت ​الحكومة​ أو لم تُشكل، وما تقتضيه المصلحة العامّة"، لافتًا إلى أنّ "رئيس المجلس ​نبيه بري​ سيتّخذ الموقف المناسب بما تقتضيه المصلحة العامة".

وركّز على أنّ "الأمور الحكومية ان شاء الله متّجهة إلى خواتيمها، وبري متفائل لكنّنا باقون على عبارته "ما تقول فول تيصير بالمكيول".