لجنة المال طلبت من مجلس الإنماء تحديد الأولويات للمشاريع المطلوب استكمالها بقيمة 94 مليون دولار

أعلن رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، أنّ "اللجنة طلبت من ​مجلس الإنماء والإعمار​ تحديد الأولويات للمشاريع المطلوب استكمالها بقيمة 94 مليون دولار والكلفة إلى اليوم والمرتقبة لإنهائها في مختلف المناطق، ومن ​وزارة المال​ تحديد مصدر التمويل".

وأوضح أنّ "اللجنة طلبت أيضًا من وزارتي المال والأشغال العامة، الالتزام بملاحظات اللجنة عن الإنفاق الجاري والاستثماري في مجلس الوزراء، لعدم تكرار التجارب السابقة".