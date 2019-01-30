لجنة المال طلبت من مجلس الإنماء تحديد الأولويات للمشاريع المطلوب استكمالها بقيمة 94 مليون دولار

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أنّ "اللجنة طلبت من مجلس الإنماء والإعمار تحديد الأولويات للمشاريع المطلوب استكمالها بقيمة 94 مليون دولار والكلفة إلى اليوم والمرتقبة لإنهائها في مختلف المناطق، ومن وزارة المال تحديد مصدر التمويل".
وأوضح أنّ "اللجنة طلبت أيضًا من وزارتي المال والأشغال العامة، الالتزام بملاحظات اللجنة عن الإنفاق الجاري والاستثماري في مجلس الوزراء، لعدم تكرار التجارب السابقة".
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