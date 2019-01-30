الشيخ عصفور عاد الى لبنان مختتماً زيارة الى استراليا

عاد ئيس ​المجلس الإسلامي العلوي​ الشيخ محمد عصفور إلى ​بيروت​ مختتماً زيارة الى ​استراليا​ دامت حوالى الشهر إلتقى في خلالها أبناء الطائفة الإسلامية العلوية وأجرى عدداً من اللقاءات، وكان في استقبال الشيخ عصفور في ​مطار بيروت الدولي​ وزير ​البيئة​ ​طارق الخطيب​ ممثلاً ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ الذي رافقه الى صالون الشرف.

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