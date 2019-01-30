اشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن بعد زيارة المجلس الاقتصادي الاجتماعي على رأس وفد لتقديم الورقة الاقتصادية الخاصة باللقاء، الى "ضرورة التزامنا بالورقة الاقتصادية التي تقدمنا بها للخروج من ازمتنا، وقد اطلعنا المجلس على الاضافات بعد المشاورات التي اجريناها مع معظم الكتل والاحزاب، وقد عدنا لتبادل المعطيات".
اضاف ابو الحسن "نحن ماضون ومصرون اكثر من اي وقت مضى على تبني المقترحات، وندرس فعليا تطوير تحركنا في خطوات لاحقة نعلنها في حينه، والمواجهات التي تواجهنا كبيرة الا ان ارادتنا اكبر، ولبنان امانة في اعناقنا".
كانت هذه تفاصيل خبر ابوالحسن من المجلس الاقتصادي: مصرون اكثر من اي وقت مضى على تبني ورقتنا الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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