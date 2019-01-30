الجيش يمسح محلة حاجز العديسة مقابل أعمال حفر للقوات الاسرائيلية

حضرت وحدة من الشؤون الجغرافية التابعة للجيش اللبناني الى محلة حاجز العديسة مقابل أعمال الحفر التي تقوم بها قوات الجيش الاسرائيلي حيث ثامت بتحديد نقاط ومسح للمنطقة.

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