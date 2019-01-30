السنيورة: لأهمية التمسك بالدستور اللبناني والقوانين المرعية الاجراء

أكد رئيس الحكومة الأسبق ​فؤاد السنيورة​ على "أهمية التمسك بالدستور ال​لبنان​ي والقوانين المرعية الاجراء والتزام الإصلاح نهجا وممارسة، وعلى ضرورة العمل على تطبيق ​اتفاق الطائف​ بكل بنوده والابتعاد عن ابتداع السوابق بهدف خلق اعراف جديدة تضعف الدستور والبلاد والنظام السياسي".

وفي كلمة له خلال لقاء مع اعضاء الجالية اللبنانية في ​الكويت​ دعا السنيورة الى "الانتهاء من ​تشكيل الحكومة​ لان البلاد لم تعد تحمل هذا التسويف والمماطلة".

وكان السنيورة قد التقى في الكويت رئيس مجلس الاعيان الأردني فيصل الفايز وعرض معه التطورات والأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والأردن.