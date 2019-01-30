فصائل منظمة التحرير الفلسطينية: لدعم وكالة الاونروا لكي تتمكن من القيام بواجباتها

اكدت قيادة فصائل منظمة التحرير ال​فلسطين​ية في لبنان تمسكها بالعمل الفلسطيني المشترك، بالاستناد إلى المعايير التي تضمنتها وثيقة العمل الفلسطيني المشترك،التي تم التوقيع عليها من قبل جميع الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية برعاية رئيس ​مجلس النواب اللبناني​ دولة الرئيس ​نبيه بري​.

وثمنت قيادة المنظمة في اجتماع في سفارة دولة فلسطين في لبنان لمناقشة ومتابعة مجمل القضايا العامة والخاصة المتعلقة بالمخيمات والتجمعات الفلسطينية، الجهود التي تبذلها لجنة ​الحوار اللبناني الفلسطيني​ التي يرأسها معالي الوزير ​حسن منيمنة​، من اجل إيجاد مقاربات بين المكونات السياسية اللبنانية لتحسين الاوضاع المعيشية والحياتية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ودعت قيادة فصائل المنظمة المجتمع الدولي إلى دعم ​وكالة الاونروا​ لكي تتمكن من القيام بواجباتها في رعاية وإغاثة ​اللاجئين الفلسطينيين​ وتقديم لهم الخدمات والاحتياجات المعيشية وفق المعايير الإنسانية الدولية، إلى أن يتحقق حلم عودتهم إلى ديارهم وأرضهم التي هجروا منها في العام 1948 على يد العصابات الصهيونية بقوة الارهاب والاحتلال والاستيطان.

وأكدت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان تأييدها ودعمها لكافة القضايا المطلبية المحقة للموظفين الفلسطينيين، وفي مقدمتها قضية الأمان الوظيفي،كما دعت قيادة المنظمة كافة الموظفين والعاملين في الوكالة إلى الالتفاف حول الاتحاد العام للموظفين في وكالة الأونروا باعتباره إطارهم النقابي الذي جاء نتاج لنضالاتهم وتضحياتهم الكبيرة.

ودعمت قيادة فصائل المنظمة كافة الجهود التي تبذلها قيادة الفصائل و​القوى الفلسطينية​ و​الأمن الوطني الفلسطيني​ في الشمال للحفاظ على الاستقرار الأمني في مخيم البداوي،وتُؤيد جميع الخطوات التي يقومون بها لتحقق هذه الغاية،بالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة.