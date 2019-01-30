بري ترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس للبحث في عقد جلسة عامة

ترأس رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ اجتماع هيئة مكتب المجلس للبحث في عقد جلسة عامة للمجلس والمواضيع التي ستطرح على جدول الأعمال، من بين المشاريع والاقتراحات المحالة للهيئة العامة وعددها 21 بالاضافة إلى 13 اقتراح قانون معجلا.

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