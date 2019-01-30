شعبة المعلومات أوقفت بالضاحية أحد أخطر مروجي المخدرات الذي يعمل لصالح "أبو سلة" ومساعده

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في إطار العمليات الّتي تقوم بها وحدات متخصّصة في ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي على جميع الأراضي اللبنانية للحدّ من ظاهرة تفشّي آفة ​المخدرات​، وبخاصّة بين أوساط الشباب، توافرت معلومات عن نشاط أحد مروّجي المخدرات في منطقتي ​المنصورية​ و​المكلس​ ويُدعى "ع. ن." وهو لبناني من مواليد عام 1989، مطلوب بموجب 4 مذكرات عدلية بجرم ترويج مخدرات، ويعمل لصالح الملقب بـ"أبو سلة"". وأوضحت أنّه "يرافقه بصورة مستمرة المدعو "ع. ح." هو لبناني من مواليد عام 1982، ملقّب بـ"شوكولاته"، وهو شخص خطر ومسلّح ومن أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة ومخدرات".

وبيّنت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 25 كانون الثاني 2019، وبعد عملية مراقبة دقيقة تمّ رصدهما في محلة حي معوض ب​الضاحية الجنوبية​، حيث نفّذت قوة من الشعبة مكمنًا محكمًا لهما، فحاول الملقب بـ"شوكولاته" ​إطلاق النار​ من مسدسه الحربي على العناصر، فباغتته مجموعة أخرى من القوة وأوقفتهما على الرغم المقاومة الّتي أبدياها".

ولفتت المديرية إلى "ضبط المسدس الحربي، إضافة الى كمية من الهيرويين كانت بحوزة "ع. ن." ورخصة قيادة مزوّرة"، منوّهةً إلى أنّ "بالتحقيق معهما، اعترفا بترويج المخدرات في المنطقتين المذكورتين وتعاطيها".