موسى: الجلسة التشريعية ضرورية لاقرار اقتراح قانون تمديد العمل بالقاعدة الاثني عشرية

أكد النائب ​ميشال موسى​ خلال اجتماع هيئة مكتب ​المجلس النيابي​ أن "​الجلسة التشريعية​ ضرورية لاقرار اقتراح قانون تمديد العمل ب​القاعدة الاثني عشرية​ للصرف حتى لو تشكلت ​الحكومة​ في اليومين المقبلين".

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