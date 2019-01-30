مصادر النشرة: مسألة تمثيل اللقاء التشاوري حلت وتسمية الوزير اصبحت لدى عون والحريري

كشفت مصادر "النشرة" أن "مسألة تمثيل ​اللقاء التشاوري​ حلت وتسمية الوزير اصبحت لدى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​.

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